Минпросвещения дало рекомендации по проведению школьных линеек 1 сентября

Минпросвещения советует приглашать на линейки 1 сентября участников СВО. Фото: Roman Denisov/GLOBAL LOOK PRESS

Министерство просвещения посоветовало российским школам приглашать на линейки 1 сентября участников СВО, которые учились в этих учебных заведениях. А также ветеранов, граждан, имеющих госнаграды и представителей национально-культурных автономий. Об этом со ссылкой на рекомендации сообщает РИА Новости.

Кроме того, министерство советует включить выступления директора, почетных гостей, первоклассников и 11-классников. Также положительно оценивается чествование многодетных и многопоколенных семей как хранителей традиций и родных языков.

Каждая линейка в стране, согласно документу, должна начинаться с поднятия российского флага и исполнения гимна. По окончании торжественной части во всех классах должны пройти «Разговоры о важном».

Во внешнем оформлении также должна присутствовать символика Года единства народов России: флаги, баннеры и элементы национальных культур.

Напомним, в прошлом году в некоторых городах Российской Федерации поменялся формат школьных линеек 1 сентября. Так, в Челябинской области на торжественные мероприятия ко Дню знаний пустят только родителей первоклассников. Для выпускников 11-х классов линейки пройдут без гостей. Остальные же ученики не будут участвовать в этом.

До этого в Госдуме предложили официально сделать выходным днём 1 сентября каждого года, но только для тех граждан, у которых есть дети-первоклассники.