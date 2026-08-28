Россия с начала 2026 года увеличила импорт нектаринов из Турции в 2,6 раза Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Россия с начала 2026 года значительно нарастила закупки турецких фруктов. В частности, импорт нектаринов вырос в 2,6 раза, а абрикосов — почти на 48%. Такую информацию предоставил Россельхознадзор по итогам переговоров с турецкими коллегами.

По данным системы «Аргус-Фито», к 20 августа текущего года из Турции поступило 568,5 тыс. тонн плодоовощной продукции. Это на 8,3% больше, чем за тот же период прошлого года. Ввоз мандаринов увеличился до 224,3 тыс. тонн, а нектаринов — до 62,6 тыс. тонн.

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и глава турецкого ведомства Эрсин Дильбер обсудили рост товарооборота и соблюдение требований при поставках. Особое внимание они уделили расширению списка товаров и контролю за безопасностью зерна. Турецкая сторона заверила, что проводит большую работу для выполнения всех норм России и ЕАЭС.

Ранее стало известно, что российский импорт арбузов из Грузии в июле достиг рекордного уровня в 766,5 тыс. долларов за всю историю двусторонних поставок.