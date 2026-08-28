Умер Питер Каллен, актёр, озвучивший Оптимуса Прайма в «Трансформерах». Фото: IMAGO/Faye Sadou/GLOBAL LOOK PRESS

Умер актёр Питер Каллен, который озвучивал автобота Оптимуса Прайма во франшизе «Трансформеры». Артист скончался 27 августа в возрасте 85 лет в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи. Об этом сообщает Canadian Press.

О том, что стало причиной смерти звезды, пока не сообщается. Также неизвестно пока где и когда продут церемонии прощания и похорон Каллена.

Отмечается, что культового персонажа артист озвучивал аж с 1984 года - именно тогда вышел мультипликационный сериал «Трансформеры». И с тех пор Каллен не расставался со своим персонажем. Причем озвучкой Оптимуса занимался не только в мультфильмах и кино. Его голосом автобот говорит и в видеоиграх, и на аттракционах.

25 августа в возрасте 80 лет умерла американская певица, автор песен и актриса Долли Партон, которую называли «королевой кантри». Она скончалась в своём доме в Нэшвилле, штат Теннесси, в окружении близких. Причиной смерти стал рак.