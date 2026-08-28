Чайки ежегодно объедают британцев на огромную сумму: крылатые бандиты вырывают еду прямо из рук Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Британцы ежегодно теряют около 20 миллиардов рублей из-за голодных чаек, которые воруют еду прямо из рук. Такую статистику предоставил сайт сравнения цен Compare the Market, пишет Daily Mail.

Почти три четверти жителей туманного Альбиона уже становились жертвами пернатых разбойников. Чаще всего птицы воруют рыбу с картофелем фри, и средняя стоимость одной украденной порции оценивается в 5,50 фунтов.

Представитель компании Чарли Эванс пояснил, что каждый сталкивался с ситуацией, когда стоит лишь отвести взгляд, как обед обретает крылья и улетает. Он добавил, что исследование показало: чайки воруют не только еду, но и деньги граждан.

Опрос показал, что более трех четвертей респондентов стали менять места трапез на открытом воздухе. Почти треть опрошенных и вовсе признались, что иногда отказываются от еды, чтобы не кормить птиц.

Ранее KP.RU рассказывал, как отец на глазах у дочери оторвал чайке голову за попытку украсть у нее еду. Всё это происходило в одном из американских аквапарков.