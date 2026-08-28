FT: Бессент в статье не упомянул Сталина в числе участников конференции в Тегеране. Фото: Andrew Thomas/GLOBAL LOOK PRESS

Глава Минфина США Скотт Бессент не упомянул советского лидера Иосифа Сталина в числе участников Тегеранской конференции 1943 года. На ошибку указала британская газета Financial Times (FT).

Министр в статье отметил, что союзные державы созвали конференцию для создания курса «беспрецедентной операции». В мероприятии, как отметил Бессент, участвовали президент США Франклин Рузвельт и британский премьер Уинстон Черчилл. Сталин при этом в тексте статьи упомянут не был.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп подписал прокламацию в честь годовщины Победы над нацистской Германией, не упомянув в нем вклад Советского Союза в разгром Третьего рейха. Победа была приписана американским войскам и кругу «союзников» страны.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, совсем недавно Трамп утвердил новый праздник. Политик объявил, что отныне 8 мая считается Днем Победы США во Второй мировой войне. И по традиции американский глава забыл упомянуть о подвигах советских солдат.