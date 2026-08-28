Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана Фото: REUTERS.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске кабинета министров. Это решение связано с началом работы нового однопалатного парламента страны, который называется Курултай. Информацию об этом предоставила пресс-служба главы государства.

Согласно указу, члены правительства будут временно исполнять свои обязанности до того момента, как будет утвержден новый состав кабмина. В документе отмечается, что роспуск кабинета происходит в соответствии со статьей 69 Конституции республики.

Указ вступил в законную силу сразу после подписания. Ранее президент уже анонсировал грядущие перестановки в правительстве. Он заявлял журналистам, что отставка кабмина после выборов в Курултай неизбежна.

При этом Токаев тогда подчеркнул, что у него нет серьезных претензий к работе действующего состава. По его словам, поводов для беспокойства или недовольства работой министров нет, однако некоторые изменения в кадровом составе все же произойдут.