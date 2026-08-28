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НовостиВ мире28 августа 2026 6:28

Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана

Правительство Казахстана будет временно исполнять свои обязанности до назначения нового кабмина
Семен ЗИМИН
Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана

Токаев подписал указ об отставке правительства Казахстана

Фото: REUTERS.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске кабинета министров. Это решение связано с началом работы нового однопалатного парламента страны, который называется Курултай. Информацию об этом предоставила пресс-служба главы государства.

Согласно указу, члены правительства будут временно исполнять свои обязанности до того момента, как будет утвержден новый состав кабмина. В документе отмечается, что роспуск кабинета происходит в соответствии со статьей 69 Конституции республики.

Указ вступил в законную силу сразу после подписания. Ранее президент уже анонсировал грядущие перестановки в правительстве. Он заявлял журналистам, что отставка кабмина после выборов в Курултай неизбежна.

При этом Токаев тогда подчеркнул, что у него нет серьезных претензий к работе действующего состава. По его словам, поводов для беспокойства или недовольства работой министров нет, однако некоторые изменения в кадровом составе все же произойдут.