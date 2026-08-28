Военкоматы смогут получить расширенный доступ к данным о призывниках Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Минобороны РФ подготовило проект приказа, который расширяет перечень сведений, доступных военным комиссариатам о призывниках и военнообязанных, а в некоторых случаях — об их родственниках. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов. Об этом сообщает ИС "Вести".

Согласно проекту, при отборе кандидатов военкоматы смогут запрашивать не только основные анкетные данные, но и сведения о доходах, банковских счетах и вкладах, кредитах и задолженностях, трудовой и предпринимательской деятельности. В перечень также включены данные о состоянии здоровья и другие сведения, необходимые для оценки годности к военной службе.

Проверка в отдельных случаях может затрагивать супругов, детей, родителей, братьев и сестер военнообязанных, а также родственников супругов.

Положения проекта еще могут измениться. Документ пока не подписан, он проходит антикоррупционную экспертизу. Окончательный порядок получения и использования персональных данных будет определен после завершения процедуры согласования.

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