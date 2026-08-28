В поместье Трампа ворвалась странная девушка с собакой: охране пришлось гнаться за ней

В поместье Трампа ворвалась странная девушка с собакой: останавливать её пришлось с погоней Фото: REUTERS.

В поместье президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго произошёл странный инцидент: визит женщины обернулся погоней и стрельбой, в результате которой погибла её собака. Как сообщает издание Daily Mail, 29-летняя Алекса Рэй Шарф проехала через закрытый пост Секретной службы, скрылась от полиции и была задержана лишь спустя несколько часов.

Женщина въехала на сером Hyundai на парковку теннисного клуба, вышла из машины и включила шланг, заявив агенту МакГиру, что приехала на автомойку. Когда ей велели остановиться, она направила автомобиль на полицейских, вынудив их уворачиваться от столкновения.

Позже Шарф протаранила ворота частного поместья, а при задержании отказалась выходить из машины. После того как полиция разбила стёкла и вытащила её, питбуль женщины набросился на офицера, и тот застрелил собаку. В отношении Шарф выдвинуты обвинения в нападении и сопротивлении полиции, а Секретная служба от комментариев отказалась.

Стоит отметить, что более двух прошли со дня, когда президент США Дональд Трамп чуть не лишился жизни. 13 июля на предвыборном митинге в Батлере, в Пенсильвании, стрелок Томас Мэттью Крукс ранил его в ухо. Спустя столько времени был опубликован доклад об этом деле.