Зайончковская-Герник призвала Польшу изменить политику в отношении Украины Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала изменить политику Варшавы в отношении Киева после решения Владимира Зеленского о создании «национального пантеона» с оформлением мемориального проекта на Украине.

«Мы передаем им ценное оборудование и погашаем за них кредиты, а они плюют нам в лицо своим бандеровским пантеоном героев — что это, черт возьми, такое?!» — написала парламентарий в соцсети X.

Зайончковская-Герник отметила, что с самого начала в отношениях с Украиной следовало проводить политику, основанную на взаимных выгодах. По ее мнению, текущий курс польских властей требует срочной корректировки с учетом исторических разногласий и одностороннего характера поддержки Киева.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что все больше стран наконец-то начали обращать внимание на героизацию нацистов на Украине, поскольку это уже не скрывается.