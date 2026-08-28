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НовостиВ мире28 августа 2026 6:59

«Плюют в лицо»: В Польше призвали изменить политику после одного из решений Зеленского

Зайончковская-Герник призвала Польшу изменить политику в отношении Украины
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Зайончковская-Герник призвала Польшу изменить политику в отношении Украины

Зайончковская-Герник призвала Польшу изменить политику в отношении Украины

Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник призвала изменить политику Варшавы в отношении Киева после решения Владимира Зеленского о создании «национального пантеона» с оформлением мемориального проекта на Украине.

«Мы передаем им ценное оборудование и погашаем за них кредиты, а они плюют нам в лицо своим бандеровским пантеоном героев — что это, черт возьми, такое?!» — написала парламентарий в соцсети X.

Зайончковская-Герник отметила, что с самого начала в отношениях с Украиной следовало проводить политику, основанную на взаимных выгодах. По ее мнению, текущий курс польских властей требует срочной корректировки с учетом исторических разногласий и одностороннего характера поддержки Киева.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что все больше стран наконец-то начали обращать внимание на героизацию нацистов на Украине, поскольку это уже не скрывается.