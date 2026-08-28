Ученые нашли скрытую планету: как далеко она находится от Земли Фото: John Pulsipher / Global Look Press

В 333 световых годах от Земли астрономы нашли скрытую планету возле пульсирующей звезды. Небесное тело удалось обнаружить не по классическим затмениям, а по мельчайшим изменениям отражённого света. Об этом пишет итальянское издание Ansa со ссылкой на исследование международной команды во главе с Национальным институтом астрофизики.

Объект вращается вокруг звезды KIC 9139163 в созвездии Лебедя и делает полный оборот всего за 14 часов. Его масса превышает земную в 7,3 раза, а радиус — в 2,4 раза. Планета находится в так называемой Нептунской пустыне, где подобные миры считались почти невозможными.

Орбита планеты наклонена, поэтому она не проходит между нами и своей звездой. Учёные проанализировали фазовые кривые — крошечные колебания яркости системы, вызванные движением небесного тела. Так они увидели сначала дневную, а затем ночную сторону объекта.

Исследователь Сильвен Н. Бретон объяснил, что большинство планет во Вселенной не видны с Земли, так как не транзитируют по своему светилу. Его команда использовала данные инструмента HARPS-N на телескопе Галилео, чтобы измерить отражённый свет с высокой точностью. Это позволило не только найти планету, но и начать изучать её атмосферу и строение.

Выяснилось, что плотность объекта соответствует миру, наполовину состоящему из кипящей воды. Из-за близости к звезде планета испытывает мощные приливные силы, которые стремительно меняют её орбиту.

Ранее астрономы обнаружили, что экзопланета LHS 1140b, находящаяся в 49 световых годах от Земли в системе красного карлика LHS 1140 в созвездии Кита, выделяет гелий, что может указывать на наличие атмосферы и теплых океанов.