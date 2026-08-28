Южная Корея, Япония и США проведут военные учения по отражению атаки КНДР. Фото: IMAGO/Matrix Images/Lee Sang-hoo/GLOBAL LOOK PRESS

Южная Корея, Япония и США проведут совместные военные учения с 9 по 11 сентября. Цель учений - проверка готовности противостояния угрозам Северной Кореи, связанным с ракетным и ядерным оружием. Об этом со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Сеула сообщает Reuters.

Как отмечает агентство, ежегодные учения Freedom Edge, имеющие оборонительный характер, пройдут в международных водах к югу и востоку от южнокорейского острова Чеджу, говорится в заявлении Объединенного комитета начальников штабов Сеула.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что США и Южная Корея готовятся к войне. Военные учения США и Южной Кореи, прошедшие весной и заявленные как оборонительные, на самом деле были подготовкой к войне. Она не раскрыла, против какого «условного» противника отрабатывали маневры Вашингтон и Сеул.