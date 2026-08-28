Непал сообщил о прорыве плотины в Тибете, объявлена срочная эвакуация. Фото: Sergey Malkov / Russian Look / Global Look Press

Правительство Непала обратилось к гражданам и экстренным службам с призывом немедленно покинуть опасные зоны в связи с сообщениями о прорыве плотины на территории соседнего Тибета.

По данным местных правоохранительных органов, под угрозой затопления находятся приграничные районы вдоль русел рек, берущих начало в гималайском регионе. Ситуация требует максимальной мобилизации из-за риска резкого подъема уровня воды.

«Всем сотрудникам службы безопасности, спасателям и населению, задействованным в спасательных и гуманитарных операциях, настоятельно рекомендуется сохранять бдительность и немедленно переместиться в безопасное место», — сказано в официальном предупреждении полиции.

Напомним, в прошлом году Китай начал постройку новой мегаплотины гидроэлектростанции Медог в каньоне реки в Тибете. Новое начинание окрестили «проектом века».