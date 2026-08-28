Звания Героев России присвоены Грунису и Картавкину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Звания Героя России за заслуги перед государством и народом удостоены командир 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майор Антон Грунис и командир 6-й мотострелковой дивизии Александр Картавкин. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Ранее, в июле, президент Владимир Путин на совещании с руководством Генштаба обсуждал вопрос о повышении Картавкина. Глава государства указал начальнику Генштаба Валерию Герасимову, что Грунис уже генерал, а Картавкин, командуя дивизией, до сих пор полковник.

Антон Грунис лично докладывал президенту об освобождении Константиновки в ДНР.

Генерал-майор Антон Грунис, командир 4-й отдельной мотострелковой бригады, раскрыл ранее главную слабость украинских боевиков, из-за которой они потеряли Константиновку. По его словам, враг сделал «непомерную ставку на дроны» и забыл о пехоте. В интервью Минобороны он отметил, что бойцы бригады «нарезали город, как пирог», и подчеркнул, что «русский солдат – это мечта любого командира».