Россиянам рассказали, кому положена социальная пенсия по старости Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Социальном фонде России разъяснили условия назначения социальной пенсии по старости. Этот вид выплат получают те граждане, у которых не хватает официального стажа или пенсионных баллов для оформления страховой пенсии. Подробностями поделились в пресс-службе ведомства.

В ведомстве напомнили, что для страховой пенсии в текущем году нужно иметь минимум 15 лет стажа и 30 баллов. Мужчины выходят на неё в 64 года, а женщины — в 59 лет. Если этих показателей недостаточно, то фонд назначает социальную пенсию, но сделать это можно будет позже установленного законом срока.

Размер социальной пенсии является фиксированным и не зависит от трудового заработка или длительности стажа. С 1 апреля 2026 года эта сумма составляет 9 424,12 рубля, причем государство ежегодно проводит ее индексацию.

В ближайшие два года право на социальную пенсию по старости получат мужчины по достижении 69 лет и женщины с 64 лет, при условии российского гражданства и проживания в РФ. С 2028 года этот возрастной порог повысится до 70 и 65 лет соответственно. На аналогичных основаниях выплата положена иностранцам и лицам без гражданства, которые легально живут в России не менее 15 лет.

Для представителей малочисленных народов Севера действуют особые льготы. Им пенсия назначается раньше: мужчинам в 55 лет, а женщинам в 50 лет. При этом обязательным требованием остается постоянное проживание в исторических районах Севера на момент оформления выплаты.

Ранее стало известно, что средний размер пенсии неработающих граждан в России в июле 2026 года превысил 25 тысяч рублей. За год показатель вырос примерно на 1,8 тысяч рублей.