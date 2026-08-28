Галузин: Европа хочет дать Киеву передышку через диалог с Россией Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Европа использует диалог с Россией исключительно для того, чтобы дать Киеву передышку в боевых действиях, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

По его словам, европейские лидеры не хотят честного диалога с РФ, а вместо этого навязывают нарративы о «российской угрозе» и неизбежности прямого столкновения. Все переговорные инициативы Европы, подчеркнул дипломат, направлены на сохранение Украины как плацдарма для дальнейшего противостояния с Россией. Такой подход для Москвы неприемлем, подытожил Галузин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что участие европейцев в переговорных процессах по урегулированию на Украине не сулит ничего хорошего. По его словам, такая позиция обусловлена тем, что европейские страны не являются нейтральными сторонами и продолжают оказывать военную и финансовую поддержку Киеву, что лишает их права на роль посредников.