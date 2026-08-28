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НовостиОбщество28 августа 2026 7:39

Новосибирец не пришел на поминки невесты, убитой медведем на Алтае

Пара отдыхала в палатке у реки Бия. Медведь растерзал девушку на глазах у жениха
Дарья СИДОРЕНКО
Со смерти Снежаны прошло 9 дней. Фото: соцсети.

Со смерти Снежаны прошло 9 дней. Фото: соцсети.

Девять дней прошло с момента трагедии на Алтае, где медведь растерзал 29-летнюю новосибирскую туристку Снежану. Она приехала в село Артыбаш с женихом, перед поездкой парень сделал ей предложение. Пара поселилась в палатке у реки Бия, хотя отец девушки предлагал снять домик, но жених хотел сэкономить, сообщили родители погибшей КП-Новосибирск.

Ночью 19 августа медведь напал на девушку на глазах у молодого человека. Жених не пытался помочь и убежал. Снежану похоронили 22 августа в Новосибирске. На прощание пришли близкие, друзья и коллеги из МЧС, где она работала инспектором пожарного надзора.

На поминки на девятый день жених не пришел и не позвонил. Отец девушки рассказал, что последний раз видели его на похоронах: он не разговаривал с семьей и не извинился.

— Для нас его больше не существует, — сказал отец Снежаны.

Сейчас МЧС помогает семье с оформлением выплат.

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