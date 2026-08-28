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НовостиОбщество28 августа 2026 7:30

Умерла Ксения Алферова, мама актрисы Ирины Алферовой

Ксения Алферова умерла на 104-м году жизни
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Ирина Алферова с мамой и дочкой

Ирина Алферова с мамой и дочкой

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ксения Архиповна Алферова, мама актрисы Ирины Алферовой, умерла на 104-м году жизни. О ее смерти сообщила внучка, актриса Ксения Алферова.

«Вчера попрощались с нашей Бамой. Ушла в мир иной Ксения Архиповна Алферова на 104-м году жизни», — написала она в своем блоге, назвав бабушку «олицетворением любви» и попросила подписчиков помолиться за нее и заказать сорокоуст.

Ксения Архиповна родилась в 1922 году в белорусской деревне. В годы Великой Отечественной войны она работала на оборонном заводе в Новосибирске, где делала снаряды в ледяной воде. Позже стала радисткой и участвовала в боях под Москвой.

После войны Ксения Архиповна получила юридическое образование и работала адвокатом. Она вышла замуж за фронтовика Ивана Кузьмича, в семье родились две дочери. Одна из них — актриса Ирина Алферова.

Днем ранее, 27 августа, стало известно о смерти Юрия Цурило. Российский театральный и киноактер скончался в возрасте 79 лет.