В МВД раскрыли аферу с поддельными купюрами на 100 миллионов рублей

По данным полиции, организатором схемы оказался москвич. Он печатал в своей квартире поддельные банкноты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники МВД пресекли дерзкую аферу с поддельными купюрами, которая нанесла российским банкам ущерб более чем в 100 миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в своём Телеграм-канале. Операция прошла в пяти регионах, задержаны восемь подозреваемых.

По данным полиции, организатором схемы оказался москвич. Он печатал в своей квартире поддельные банкноты, похожие на пятитысячные купюры, и передавал их сообщникам. Те через банкоматы зачисляли фальшивки на подконтрольные банковские карты. Всего злоумышленники внесли таким образом более 20 тысяч поддельных изделий. Свыше тысячи фальшивых банкнот обнаружили в ходе инкассации.

Преступную схему раскрыли после обращений в полицию представителей служб безопасности банков. При обысках изъяты техника и оборудование для производства сувенирных банкнот. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере, все фигуранты арестованы.

Ранее KP.RU писал, что во втором квартале 2026 года число мошеннических операций через банкоматы выросло до 1764 случаев. Злоумышленники похитили 252,3 млн рублей, а МВД задержало создателя вредоносного ПО для кражи денег через NFC-соединение с банкоматами.