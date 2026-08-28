Президент Казахстана обвинил Совбез ООН в неспособности обеспечить безопасность

Токаев: Совбез ООН перестал выполнять миссию по обеспечению мира. Фото: Roman Naumov/Lee Sang-hoo/GLOBAL LOOK PRESS

Совбез ООН больше не выполняет миссию обеспечения глобального и регионального мира. Об этом на открытии первой сессии нового однопалатного парламента Казахстана - курултая заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Политик отметил, что крупные государства перестали понимать друг друга, и это пагубно сказалось на деятельности ООН и ее институтов.

«Совет Безопасности ООН прекратил выполнять возложенную на него миссию обеспечения глобального и регионального мира, стабильности, безопасности», - заявил Токаев.

По его словам, сегодня в мире происходят беспрецедентные события, которые при этом носят лавинообразный и хаотичный характер. В эти процессы уже вовлечены почти все страны мира.

Ранее казахстанский лидер отмечал, что без принятия реформ Организация Объединенных Наций (ООН) серьезно рискует утратить все доверие мирового сообщества. Токаев отметил, что в условиях сложной геополитической обстановки необходимо сохранять и поддерживать ООН как универсальную и самостоятельную организацию.