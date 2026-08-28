СК возбудил уголовные дела после атак ВСУ на объекты в Севастополе и Белгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России возбуждены уголовные дела по фактам атак на мирные объекты в Белгородской области и Севастополе. Украинские вооруженные формирования нанесли удары по гражданской инфраструктуре, в результате чего есть погибшие и раненые. Об этом KP.RU сообщила пресс-служба ведомства.

По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, главное следственное управление СК России инициировало расследование по статье о террористическом акте. Поводом стали обстрелы со стороны украинских боевиков, произошедшие 27 августа.

В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал карету скорой помощи. В результате трагедии погиб фельдшер, ещё несколько человек получили травмы.

В Севастополе беспилотник повредил многоэтажку и два корпуса детского сада. По данным следствия, аппарат был начинен взрывчаткой и поражающими элементами. Количество пострадавших мирных жителей в настоящее время уточняется.

Следователи подчеркивают, что подобные действия направлены против мирного населения. На местах ЧП работают криминалисты, которые устанавливают типы вооружения и личности причастных лиц. Все виновные обязательно понесут уголовную ответственность.