Один человек погиб и 27 пострадали после атаки ВСУ на Ярославскую область

Один человек погиб и 27 пострадали из-за атаки ВСУ на Ярославскую область Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в Ярославской области отразили масштабный утренний налет, уничтожив 67 вражеских беспилотников. При падении обломков пострадали 27 человек, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Осколки упали на межмуниципальный автобус, ранения получили 10 пассажиров. Остальные пострадавшие получили травмы различной степени тяжести в результате падения обломков в жилом секторе, на промышленных объектах и объектах торговли.

Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Семье погибшего пообещали полную поддержку. В местах падения обломков возникли возгорания, которые оперативно ликвидируют экстренные службы.

"Выражаю соболезнования родным погибшего. Вся необходимая поддержка и помощь им будет оказана", — написал глава региона в "Максе".

В настоящее время непосредственная угроза миновала, однако в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности до официального отбоя.