На берегу Комодо нашли мертвого сельдяного короля, предвещающего катаклизмы Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На острове Комодо в Индонезии турист, ночевавший на берегу в палатке, обнаружил мёртвого сельдяного короля. Эту редкую глубоководную рыбу в народе считают предвестником землетрясений и цунами, пишет Daily Mail. Длина находки составила около четырёх метров.

Сельдяные короли обитают на глубине более 900 метров и практически никогда не поднимаются к поверхности, поэтому их появление у берега вызывает переполох среди местных жителей. По приметам, эта рыба предвещает стихийные бедствия.

Научного подтверждения этой связи нет, но существует гипотеза, что сельдяные короли могут быть чувствительны к движениям тектонических плит. Японский геолог Киеси Вадацуми предположил, что это объясняет их способность «предсказывать» катаклизмы, так как рыбы обитают близко ко дну.

В 2025 году на австралийском побережье тоже обнаруживали сельдяного короля. Океанолог Анатолий Таврический связал это событие с недавней вспышкой на Солнце, пояснив, что причиной появления рыбы у поверхности могут быть глубинные землетрясения, магнитные бури или иные необычные явления.