«Сильные идеи для нового времени»: как калужские проекты развивают социальную среду и экономику региона

Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Калужской области.

В Нижнем Новгороде 27 августа состоялся шестой форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Росконгрессом. В мероприятии принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша. С приветствием к делегатам обратился полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, зачитавший обращение главы государства. Владимир Путин подчеркнул, что для опережения глобальных изменений и укрепления суверенитета необходимы смелые прорывные решения, лидеры и команды, способные воплощать мечты в жизнь. Президент также выразил уверенность, что лучшие гражданские проекты найдут практическую поддержку и послужат достижению национальных целей развития.

В ходе приветственной дискуссии выступили генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, министр транспорта Андрей Никитин и губернатор Калужской области Владислав Шапша. Светлана Чупшева отметила значительный рост числа инициатив. В нынешнем году на конкурс поступило 48,5 тысячи идей, причём около половины из них относятся к человекоцентричным проектам. Она также обратила внимание на повышение активности малых и средних регионов, чьи инициативы успешно конкурируют с предложениями мегаполисов.

Владислав Шапша представил наиболее яркие проекты Калужской области. Среди них — инициатива по возрождению села Губино в Козельском округе, которую ранее презентовали Главе государства. Сегодня в некогда опустевшем населённом пункте проживает более 130 многодетных семей. Губернатор также пригласил экспертов ознакомиться с деятельностью центра «Оранжевый город», оказывающего помощь семьям с детьми-инвалидами. Помимо социальных инициатив, калужане подготовили вдвое больше технологических заявок по сравнению с прошлым годом. Регион представил решения для логистики, сельского хозяйства, ЖКХ и малой энергетики.

Владислав Шапша выразил признательность АСИ за возможность представить проекты и получить поддержку

«Хорошая аудитория, дополнительное внимание дают возможность их реализации, а людям, которые их придумали, – уверенность в важности их работы», - отметил губернатор.

Ключевым событием форума стало подписание двух соглашений между правительством Калужской области и АСИ. Первое касается внедрения Национальной модели улучшения качества жизни и социального развития, второе — сотрудничества в сфере семейной и демографической политики. Документы предполагают совместную работу по поддержке рождаемости, охране материнства и детства, развитию семейной инфраструктуры и помощи семьям в трудных ситуациях. Отдельное внимание уделено корпоративным практикам, помогающим родителям совмещать работу с воспитанием детей. Главная цель — сделать социальные услуги удобнее и доступнее, масштабировать успешный опыт региона на всю страну.

Светлана Чупшева отметила, что перед регионами стоит задача выстраивать социальную политику вокруг реальных потребностей человека и семьи. Владимир Путин неоднократно подчёркивал необходимость повышения доступности и качества услуг, поддержки семей с детьми и укрепления здоровья. Национальная модель качества жизни, по её словам, позволяет перевести эти задачи в конкретные решения на уровне субъектов. Калужская область станет одним из пилотных регионов для последовательного развития этой работы.

У региона уже есть положительные результаты: по итогам 2025 года область поднялась на 14-е место в Национальном рейтинге качества жизни АСИ, улучшив позиции на четыре пункта. Рейтинг учитывает статистику, геоаналитику и мнение жителей.

Владислав Шапша подчеркнул, что качество жизни — это уверенность человека в завтрашнем дне, возможности найти работу, получить образование и медицинскую помощь.

«Поэтому мы смотрим на развитие региона комплексно – через конкретные изменения, которые люди видят в своей повседневной жизни. Соглашение с Агентством стратегических инициатив дает нам возможность системно работать над этими задачами, использовать лучшие практики и внедрять решения, которые уже доказали свою эффективность», – констатировал Владислав Шапша.

КОНКРЕТНО

Во время форума презентовано сто перспективных инициатив по цифровой медицине, подготовке кадров, искусственному интеллекту, экологии, международному сотрудничеству и другим важным направлениям. Авторы наиболее интересных представят свои проекты руководству страны.