ВСУ ночью произвели массированную атаку на энергосистему Донбасса Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины ночью совершили массированную атаку на энергосистему Донбасса. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков в Max.

Под ударами оказались энергетические объекты ДНР и ЛНР. После атаки ремонтные бригады практически сразу приступили к восстановительным работам, несмотря на угрозу повторных ударов.

«Сегодня ночью украинские террористы совершили очередную массированную атаку на энергосистему ДНР и ЛНР. Наши ремонтные бригады, несмотря на риск попасть под повторный обстрел, практически сразу приступили к ликвидации последствий», — написал Чертков.

Помощь энергетикам оказывают федеральные ведомства и регионы-шефы. Из-за проблем с электроснабжением в ряде населенных пунктов начались перебои с подачей воды. В отдельных городах и районах также возможны временные отключения электричества и проблемы со связью. Стабилизировать напряжение в сети власти рассчитывают к вечеру 28 августа.

Ранее, в ночь на 25 августа, ВСУ также атаковали энергетические объекты ДНР. В результате без электроснабжения остались Дебальцево и Амвросиевка. Энергетики приступили к восстановлению поврежденной инфраструктуры, при этом власти предупреждали жителей о возможных новых перебоях со светом.