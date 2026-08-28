РИА Новости: задержан первый замгендиректора ПАО «ТГК-2» Марат Дураев Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Первый замгендиректора ПАО «ТГК-2» Марат Дураев задержан в Ярославской области в рамках уголовного дела, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

«Он задержан, планируется избрание меры пресечения», — сказал собеседник агентства, не уточнив, в чем именно обвиняют Дураева.

На сайте ТГК-2 имя Дураева среди руководителей компании не отмечено. Вместе с тем в открытых данных о кандидатах в совет директоров, выдвинутых на годовом общем собрании акционеров 26 июля 2026 года, он указан как действующий член совета и первый заместитель генерального директора.

ТГК-2 занимается производством электрической и тепловой энергии, а также реализацией тепла. Предприятия компании работают в Архангельской, Вологодской, Костромской, Новгородской и Ярославской областях, а также в Скопье.

Напомним, на прошлой неделе была задержана бывшая управляющая отделением Сбера. В банке отметили, что задержание не связано с ее работой.