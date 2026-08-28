Ущерб от наводнения в Непале может составить несколько миллиардов долларов Фото: REUTERS.

Ущерб от разрушительного наводнения в Непале, по предварительным оценкам, может исчисляться миллиардами долларов. Такой прогноз в беседе с агентством Bloomberg озвучил глава финансового ведомства страны Сварним Вагл.

Министр финансов Непала пояснил, что точная цифра станет известна лишь после полной оценки всех разрушений. По его словам, предварительный подсчет ущерба займет около недели, однако уже сейчас ясно, что сумма будет крайне значительной и достигнет как минимум нескольких миллиардов долларов.

Стихия обрушилась на республику 26 августа, эпицентром бедствия стал район реки Бхоте-Коши в округе Расува. Мощные водные потоки буквально смыли несколько населенных пунктов, включая Тимуре, Сьяфрубеси и Расувагадхи. Селевые массы и грязь не пощадили ни жилые дома, ни объекты инфраструктуры.

В зоне поражения оказались торговые точки, полицейские участки, таможенные посты и автомобильные переправы. Особенно сильно пострадала дорожная сеть: как сообщало издание The Kathmandu Post, 42-километровый отрезок шоссе от Бетравати до Расувагадхи был полностью уничтожен, а несколько капитальных бетонных мостов попросту унесло водой.

Природная катастрофа, вероятно, имеет сейсмическую предысторию. По предварительным данным, в тибетской части региона незадолго до происшествия было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Специалисты не исключают, что именно этот подземный толчок спровоцировал сход ледово-каменной лавины или мощного оползня, которые в итоге перекрыли естественное русло реки Лхенде, что и привело к прорыву воды.