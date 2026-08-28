Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова пригласила посетить дни открытых дверей в трех новых центрах женского здоровья

На каждую экскурсию по новому женскому центру приходят более тысячи посетительниц. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА.

В трех столичных центрах женского здоровья 5 и 6 сентября проведут дни открытых дверей. Жительницы города смогут прийти и посмотреть, как устроена работа медицинских учреждений нового формата. Специалисты центра встретятся с посетительницами и ответят на все вопросы.

«Москва последовательно развивает сеть центров женского здоровья по новому стандарту акушерско-гинекологической помощи. В июне мы открыли 17-й по счету центр, - рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Новый формат приходит на смену женским консультациям, интегрируется в структуру многопрофильных больниц и позволяет выстроить весь маршрут пациентки в одном медицинском пространстве. Перед началом работы учреждений мы проводим дни открытых дверей, которые уже стали доброй традицией. 5 и 6 сентября для москвичек откроют двери три новых центра – при больнице имени Вересаева, а также при больнице имени Иноземцева и Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка».

По словам вице-мэра, такой формат общения очень востребован у пациенток. На экскурсию по каждому новому центру приходят более тысячи женщин.

«Для нас это возможность рассказать о новом подходе к оказанию помощи, а для женщин – познакомиться с работой клиник, лично пообщаться со специалистами и получить ответы на важные вопросы о своем здоровье», – подчеркнула Анастасия Ракова.

Во время дней открытых дверей 5 и 6 сентября жительниц столицы ждет большая программа. Посетительницам покажут внутренние помещения центров, кабинеты и новое оборудование. Гостям представят акушеров-гинекологов, с которыми можно будет пообщаться и задать им любые вопросы о женском здоровье. Кроме того, в программе запланированы лекции и розыгрыши призов.

Новые центры оснащаются по единому новому стандарту амбулаторной акушерско-гинекологической помощи. Их работа организована так, чтобы пациентки могли получать все медицинские услуги в одном месте. В каждом центре можно пройти профилактические и диагностические обследования, проконсультироваться у специалистов, получить необходимое лечение, подготовиться к беременности и наблюдаться после родов.

Ранее Анастасия Ракова рассказала о новом городском проекте «Ночь в поликлинике». Его организуют в рамках двух программ – «Лето в Москве» и «Московский чекап». В ночь с 29 на 30 августа будут открыты десять поликлиник, в которых жители столицы смогут бесплатно пройти экспресс диагностику, проконсультироваться у специалистов и поучаствовать в мастер-классах. Кроме того, запланированы концерты, киносеансы и спортивные разминки. Первая «Ночь в поликлинике» уже прошла в столице 22 августа.

Специально для «Ночи в поликлинике» в организациях здравоохранения устраивают тематические зоны. Здесь можно пройти профилактическую диагностику, узнать о возможностях столичной медицины и сделать биоимпедансный анализ состава тела.