В сентябре Еврокомиссия представит разработанную масштабную реформу политики расширения Евросоюза. Фото: REUTERS.

В сентябре Еврокомиссия представит разработанную масштабную реформу политики расширения Евросоюза. Она, в частности, будет включать отмену права вето стран-членов на прием в Евросоюз новых государств. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что свои предложения ЕК представит Европарламенту и Евросоюзу.

«Проект включает все — от пересмотра необходимых для приема в ЕС реформ, до использования квалифицированного большинства при принятии решений вместо принципа единогласия, чтобы избегать блокировок», — пишут журналисты.

Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вступление в ЕС - непростой процесс. Это означает глубокую перестройку всей институциональной системы страны. Польша должны быть уверена, что Украина станет ценным, конструктивным и лояльным членом. Сикорский отметил, что поляки знают по себе, этот процесс сложный, а порой даже унизительный, но итоговая награда того стоит.

До этого глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Украина должна предоставить гарантии безопасности для Европы в случае вступления в Евросоюз.

Как ранее писал сайт KP.RU, главарь киевского режима Владимир Зеленский в очередной раз обратился к странам Евросоюза с требованием определить конкретные сроки вступления Незалежной в объединение.