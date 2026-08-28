В Японии зафиксировали демографическое чудо: такого не было 11 лет Фото: Global Look Press/Stanislav Kogiku

В Японии впервые за 11 лет зафиксирован рост рождаемости в первом полугодии. С января по июнь текущего года на свет появилось 342 068 младенцев, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую предварительную информацию обнародовало Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны.

Эксперты связывают этот позитивный сдвиг с возможным завершением резкого спада, который наблюдался после пандемии коронавируса. Напомним, что в 2021 году число новорожденных сократилось почти на 6%, а в прошлом году падение составило 3,1%.

Одной из главных причин небольшого роста демографы называют увеличение количества заключенных браков. Эта тенденция наметилась еще в 2024 году и продолжается второй год подряд. Отмечается, что в 2023 году из-за ковидных ограничений число свадеб упало до рекордно низкого уровня со времен Второй мировой войны, тогда поженилась всего 474 741 пара.

В прошлом году ситуация немного выправилась: было зарегистрировано 489 119 браков, что почти на 14 тысяч больше, чем в антирекордном 2023-м. Однако до допандемийного 2019 года, когда в ЗАГС пошли 599 007 пар, показателю все еще далеко. Разница превышает 100 тысяч браков, поэтому устойчивого демографического рывка пока не происходит.

Ранее стало известно, что численность коренных жителей Японии впервые за последние 42 года упала ниже отметки в 120 миллионов человек. За минувший год количество японцев уменьшилось на 916 тысяч.