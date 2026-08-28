Украинцы остались без водки: крупнейший завод «Хортицы» сгорел дотла Фото: REUTERS.

В Запорожье полностью сгорел один из крупнейших на Украине ликёро-водочных заводов, выпускавший водку «Хортица». Об этом сообщает украинское издание NV со ссылкой на компанию Global Spirits, которой принадлежало предприятие.

По данным компании, пожар на территории завода продолжался около трех часов. В результате предприятие получило критические повреждения и восстановлению уже не подлежит.

В Global Spirits также сообщили об уничтожении от 3 до 4 млн бутылок готовой алкогольной продукции. Помимо «Хортицы», на заводе выпускали водку под брендами «Мороша», «Первак», «Медовая», «Пшеничная слеза» и Gold Ukraine.

Накануне под Киевом сгорел крупный распределительный комплекс корпорации Roshen. Пожар полностью уничтожил терминалы, холодильные установки, автопарк и хранившуюся на объекте продукцию. Кроме того, были повреждены другие складские и логистические объекты в Киевской области.