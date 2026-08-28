Психолог ответил, когда нежелание идти в школу - не просто лень, а тревожный сигнал Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фраза «я не хочу в школу» в конце августа знакома многим родителям. После долгих каникул ребенку снова предстоит привыкать к ранним подъемам, урокам и привычному расписанию. Однако за нежеланием возвращаться за парту может стоять не только лень, но и сигнал о проблемах, о которых школьнику сложно говорить открыто.

По словам врача-психиатра, психотерапевта, исполнительного директора Центра аппаратной психотерапии и нейромодуляции «Кабинет» Тимура Муталиева, прежде чем искать способы заставить ребенка хотеть в школу, стоит понять причину его нежелания.

- Мне кажется, когда ребенок говорит "я не хочу в школу", родители часто слышат совсем другое: "я ленюсь", "я капризничаю", "я хочу сидеть дома в телефоне", - говорит эксперт kp.ru, подчеркивая, что нужно найти причину нежелания, а не пытаться мотивировать ребенка.

Причиной может быть конфликт с одноклассниками или буллинг, страх перед конкретным учителем, сложности с каким-либо предметом. Например, ребенок может плохо справляться с математикой и заранее переживать из-за необходимости отвечать у доски.

Не стоит устраивать допрос, куда эффективнее задать вопросы, на которые ребенку проще ответить. Например, можно спросить, что именно ему сейчас больше всего не нравится в предстоящем возвращении в школу. Еще один вариант - предложить представить, что из школьной жизни можно убрать только одну вещь. Ответ может помочь родителям понять, что именно беспокоит ребенка.

А вот крики и наказания принесут только краткосрочный результат. В школу он, конечно же, пойдет, но напряжение будет копиться.

При этом Муталиев не советует впадать и в другую крайность и часами уговаривать ребенка каждое утро или разрешать ему оставаться дома всякий раз, когда он расстроен. Такая схема тоже может закрепиться.

Чтобы облегчить старт нового учебного года, не стоит превращать 1 сентября в главное событие в жизни семьи и постоянно напоминать ребенку о предстоящем учебном годе.

Фразы вроде «скоро закончится твоя веселая жизнь» или «в этом году будет особенно сложно» скорее создадут дополнительное напряжение. Гораздо полезнее постепенно вернуть привычный режим сна и бодрствования, вовлечь школьника в подготовку к учебе.

Пусть он сам выберет рюкзак, канцтовары или одежду, это даст ощущение контроля над ситуацией.

Младших школьников не стоит мотивировать разговорами о далеком будущем. Предупреждение о том, что плохая учеба помешает поступить в университет или построить карьеру, для восьмилетнего ребенка слишком абстрактно.

Гораздо понятнее конкретные вещи, которые ждут его в школе: друзья, любимый урок физкультуры, кружок после занятий или учитель, который ему нравится. Для кого-то мотивацией может стать возможность разобраться с предметом, который раньше казался слишком сложным.

- Если же ребенок не просто говорит, что не хочет в школу, а перед ней буквально меняется, это уже другая история, — подчеркнул специалист.

Поводом для дополнительного внимания могут стать проблемы со сном, регулярный плач по утрам, боли в животе или голове именно в учебные дни, сильные истерики, выраженный страх, замкнутость или категорический отказ выходить из дома.

- Задача родителя не в том, чтобы объяснить ребенку: школа - это часть его жизни, но, если там становится страшно, тяжело или что-то не получается, дома его не будут за это ругать. Ему помогут разобраться, — заключил психотерапевт.