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НовостиЗвезды28 августа 2026 9:20

Безруков: Московский губернский театр интегрируется в МХАТ им. Горького

Безруков анонсировал интеграцию двух московских театров
Анастасия СУТОРМИНА
Безруков: Московский губернский театр интегрируется в МХАТ им. Горького. Фото: Ekaterina Tsvetkova/GLOBAL LOOK PRESS

Безруков: Московский губернский театр интегрируется в МХАТ им. Горького. Фото: Ekaterina Tsvetkova/GLOBAL LOOK PRESS

Московский губернский театр интегрируется в МХАТ им. Горького. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель губернского театра Сергей Безруков.

«В этом году у нас происходит историческое событие — Московский губернский театр (МГТ) интегрируется в МХАТ им. М. Горького. Именно интегрируется — он становится частью МХАТ. <…> При этом здание в Кузьминках становится Губернской сценой МХАТ Горького», — сказал артист.

Как отметил Сергей Безруков у этого события есть исторический контекст. В свое время Московский областной драматический театр имени А. Н. Островского создал артист МХАТ им. М. Горького Сергей Сверчков, организовавший любительскую театральную бригаду на базе фрунзенского Дома работников просвещения.