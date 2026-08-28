В России может снова упасть ключевая ставка, но есть нюанс: в Госдуме рассказали, чего ждать. Фото: Andrey Mihaylov/Shutterstock/Fotodom

Ключевая ставка Банка России к концу 2026 года при благоприятных условиях может снизиться с нынешних 14% до 13% годовых. Такой прогноз дал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости перед Восточным экономическим форумом.

Депутат признал, что его прежний прогноз о снижении ставки до 10% до конца года уже не выглядит реалистичным. По его оценке, наиболее вероятными вариантами теперь остаются сохранение показателя на текущем уровне либо его снижение еще на один процентный пункт.

«Сейчас я полагаю, что она либо сохранится на текущем уровне, либо снизится до 13%, но при благоприятном стечении обстоятельств», — сказал Аксаков.

Одним из ключевых факторов для дальнейших решений ЦБ станет бюджетная политика. До 1 октября Минфин должен внести в Госдуму корректировки бюджета на 2026 год и проект бюджета на следующую трехлетку. Аксаков отметил, что значительный рост дефицита увеличит вероятность паузы в смягчении денежно-кредитной политики.

Ранее финансист Виктор Вернов допустил снижение ключевой ставки примерно до 13,5% к концу 2026 года. По его оценке, дальнейшие решения регулятора будут зависеть прежде всего от инфляции и динамики экономики. Сейчас ставка находится на уровне 14% годовых после июльского решения Банка России.