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НовостиПроисшествия28 августа 2026 9:50

Суд рассмотрит иск о лишении Моргенштерна* права пользования жильем

Савеловский районный суд города Москвы назначил на 11 сентября досудебную подготовку по иску к Моргенштерну*
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Суд рассмотрит иск о лишении Моргенштерна* права пользования жильем. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Суд рассмотрит иск о лишении Моргенштерна* права пользования жильем. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Савеловский районный суд города Москвы назначил на 11 сентября 2026 года досудебную подготовку по иску к Алишеру Моргенштерну*. Истцы требуют признать музыканта утратившим право пользования жилым помещением.

Судебное заседание станет первым этапом разбирательства по жилищному спору, в рамках которого стороны представят позицию и материалы дела.

Ранее Роскомнадзор подал иск на бывшую жену Алишера Моргенштерна*, Дилару Зинатуллину, требуя взыскать задолженность по обязательным отчислениям за интернет-рекламу. Иск связан с договорами на распространение рекламных материалов в интернете. Иск поступил в суд 18 августа, но еще не принят к рассмотрению.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.