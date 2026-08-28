Суд рассмотрит иск о лишении Моргенштерна* права пользования жильем. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Савеловский районный суд города Москвы назначил на 11 сентября 2026 года досудебную подготовку по иску к Алишеру Моргенштерну*. Истцы требуют признать музыканта утратившим право пользования жилым помещением.

Судебное заседание станет первым этапом разбирательства по жилищному спору, в рамках которого стороны представят позицию и материалы дела.

Ранее Роскомнадзор подал иск на бывшую жену Алишера Моргенштерна*, Дилару Зинатуллину, требуя взыскать задолженность по обязательным отчислениям за интернет-рекламу. Иск связан с договорами на распространение рекламных материалов в интернете. Иск поступил в суд 18 августа, но еще не принят к рассмотрению.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.