В Сочи при купании в горной реке пропала девушка: поиски ведутся второй день

В Сочи ищут девушку, унесенную течением реки во время внезапного паводка. Фото: ЮРПСО МЧС России

В Сочи ведутся поиски девушки, пропавшей при купании в горной реке Агура. Об этом пишет «КП-Краснодар».

Инцидент произошел накануне в районе Чертовой купели — популярном туристическом месте. Компания отдыхала на реке, когда из-за обрушившихся на город ливней уровень воды резко поднялся. Мощный бурлящий поток выбил молодых людей из купели и унес вниз по течению. Трое человек смогли выбраться на берег. Девушку унесло течением.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и городской службы спасения. Поиски вели до ночи, но из-за темноты их пришлось приостановить. С рассветом работы возобновились. Спасатели прочесывают Агурское ущелье и береговую линию реки. Катер МЧС обследует прибрежную акваторию Черного моря. В операции задействованы 14 спасателей и четыре единицы техники. Поиски продолжаются.

Ранее в Омской области произошла трагедия. 23 августа в бассейне на территории парк-отеля «Мечта» утонула 12-летняя девочка, отдыхавшая там с семьей.