Красносельский: Приднестровью трудно доверять Молдавии после примера Гагаузии. Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Приднестровью будет сложно доверять Молдавии после того, как Кишинев нарушил договоренности с Гагаузской автономией, лишив регион части полномочий. Об этом на пресс-конференции заявил президент непризнанной республики Вадим Красносельский.

«Какой смысл тогда подписывать с Кишиневом договоренности, если любой суд [в Молдавии] их отменит. Как отменил соответствующий статус автономии Гагаузии и права в этом статусе. Это опасные тенденции, поэтому мы делаем определенные выводы», — сказал политик.

Ранее Красносельский заявил, что народ Приднестровья убежден, что альтернативы существующему формату миротворческой операции на берегах Днестра не существует. За более чем 30 лет она доказала свою эффективность в деле разрешения самых трудных вопросов.

Также глава Приднестровья сообщал, что Россия будет поставлять в республику «гуманитарный газ». Он пояснил, что поставки газа будут осуществляться в рамках гуманитарной помощи. При этом объем поставок будет строго соответствовать потребностям региона.