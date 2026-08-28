Швеция направила в Финляндию войска для защиты границы с Россией Фото: Anders Wiklund / Keystone Press Agency / Global Look Press

Швеция направит в Финляндию воинские части, истребители Gripen и боевые корабли для патрулирования границы с Россией. Решение принято по официальному запросу Хельсинки, передает SVT.

«Будучи союзниками, Швеция и Финляндия разделяют общее мнение о важности сильного сдерживания и обороны в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО», — заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

В свою очередь, глава военного ведомства Финляндии Антти Хяккянен отметил, что операция реализуется в тесной координации с Североатлантическим альянсом.

«Авиационное и морское сотрудничество уже является неотъемлемой частью нашего двустороннего и скандинавского сотрудничества... Мы будем развивать его дальше посредством сотрудничества в области территориального надзора и защиты территориальной целостности», — заявил он.

Ожидается, что осенью к патрулированию также могут подключиться армейские подразделения по борьбе с БПЛА.

Стоит отметить, что заявляющие о якобы российской угрозе финские власти при этом совсем не обращают внимания на появление на их территории украинских беспилотников. ВВС Финляндии заявляли, что залетевшие в страну дроны ВСУ не сбивали, не увидев в них угрозы.