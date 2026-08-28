Экс-советника офиса президента Украины Арестовича* приговорили к 11 годам тюрьмы. Фото: UkrPictures/ Shutterstock/ FOTODOM

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича* к 11 годам колонии общего режима.

Фигуранту было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса РФ: публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ); публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Поводом для уголовного преследования стали публичные высказывания и видеоматериалы Арестовича* в сети, содержавшие призывы к насильственным действиям и недостоверные данные о действиях российской армии.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.