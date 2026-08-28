Гаага вновь намерена украсть российские активы Фото: Shutterstock.

Гаага вновь пытается конфисковать замороженные в Европе российские активы. Об этом заявили в посольстве России в Нидерландах. Также в дипмиссии рассказали, что подобные действия не останутся без ответа.

«Гаага снова пытается украсть незаконно замороженные в Европе российские активы. Это станет концом доверия к банковскому сектору, так как ограбление вдохновлено правительством», — отмечается в официальном аккаунте посольства в соцсети X.

Российская дипмиссия предупредила о жестких последствиях и ответных мерах. При этом о последствиях также неоднократно говорили и в Кремле, и в МИД РФ. Отмечалось, что Россия не будет сложа руки смотреть, как Запад присваивает то, что ему не принадлежит. Ответ будет масштабным, но в рамках правового поля.