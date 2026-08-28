Сухогруз начал внезапно тонуть у берегов Турции, экипаж спасен Фото: REUTERS.

Сухогруз Svetoslava под флагом Палау шел в Молдавию, но затонул у Кастамону в Турции. 13 моряков эвакуировались на спасательной шлюпке и были доставлены в Инеболу катерами береговой охраны. Об этом сообщил портал Haberdenizde.

Инцидент произошел ночью в 26 милях от побережья, когда вода проникла в машинное отделение. Капитан уведомил турецкие службы, которые отправили три спасательных катера. После осмотра в больнице моряков отпустили.

МВД Турции подтвердило инцидент с сухогрузом дедвейтом 4,9 тыс. тонн, который перевозил 3 тыс. тонн удобрений в молдавский порт Джурджулешты. Судно 1971 года постройки, ранее известное как «Волго-Дон 5036», принадлежит компании Salutta Shipping из Стамбула.

Ранее KP.RU сообщил, что месяц назад был атакован турецкий сухогруз с углем. Судно пострадало из-за удара беспилотников. К сожалению, один член экипажа погиб, еще трое пострадали.