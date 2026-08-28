Сергей Безруков пригласил Никиту Кологривого в труппу МХАТ: что ответил актер Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Актер Никита Кологривый официально стал частью труппы МХАТ имени Горького. Об этом на открытии нового театрального сезона заявил художественный руководитель, народный артист России Сергей Безруков.

Сергей Безруков рассказал, что лично пригласил Никиту Кологривого в коллектив, и актер дал свое согласие на сотрудничество. Руководитель театра подтвердил, что они начнут совместную работу в ближайшее время. Это заявление прозвучало во время торжественной церемонии, посвященной старту 129-го сезона.

Параллельно с театральными новостями стало известно о новой киноработе Кологривого. Артист получил роль волка в семейной комедии по мотивам известной сказки о трех поросятах. Также в проекте задействована актриса Лиза Арзамасова, которая исполнит роль мамы.

Режиссерами картины выступили Александр Бабаев и Василий Ровенский. Они переносят на большие экраны сюжет, который знаком каждому зрителю с детства. Создатели выбрали для фильма жанр семейной комедии, который сегодня считается одним из самых востребованных и кассовых в российском кинопрокате.