На Западе рассказали об уникальном оружии, которое тестирует Россия: такого нет ни у одной другой страны Фото: Минобороны России

Россия на пороге создания новой ядерной ракеты с неограниченным радиусом действия. Испытания запланированы на ближайшие дни. Об этом пишет издание Interia.

Москва закрыла воздушное пространство над 500-километровой зоной у западного побережья Новой Земли. Туда прибыли самолеты Ил-976 SKIP с системами слежения и обнаружения излучения. На военном аэродроме также размещен самолет раннего предупреждения А-50У. Так на Западе отреагировали на возможные испытания нового уникального оружия, которое якобы проводит Россия. Там подчеркнули, что ни одна другая страна даже не приблизилась к созданию подобного вооружения.

«Ядерная ракета SSC-X-9 Skyfall является первой в мире разработкой этого оружия, которая поступит на регулярное использование», — отмечается в статье.

Ранее KP.RU рассказал подробности создания уникальной ракеты. А также аналитики издания приоткрыли завесу тайны о возможностях SSC-X-9 Skyfall («Буревестника»). Сообщается, что оружие может десятилетия летать вокруг земли в ожидании цели.