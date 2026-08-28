Минздрав перечислил самые некурящие регионы России: кто возглавил рейтинг

Чечня, Калмыкия и Кубань стали самыми некурящими регионами России Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чеченская Республика, Калмыкия и Краснодарский край возглавили рейтинг регионов России с наименьшим числом курящих жителей. Об этом сообщает Минздрав РФ.

Согласно данным за июль 2026 года, самый низкий показатель распространённости курения табака среди взрослого населения зафиксирован в Чечне — 0,37%. В Калмыкии этот показатель составил 1,46%, в Краснодарском крае — 4,4%.

В топ-5 самых некурящих регионов также вошли Ингушетия (5,98%) и Дагестан (8,83%). Замыкает шестёрку лидеров Донецкая Народная Республика с показателем 9,15%. Данные основаны на результатах регулярных опросов и медицинской статистики.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева назвала основные признаки старения. В список входят: снижение функций органов и систем организма, замедление скорости ходьбы, а также появление когнитивных и сенсорных нарушений, ухудшение зрения и слуха.