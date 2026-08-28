«Ответ будет "красным"»: в Госдуме рассказали, что ждет Киев после атаки на Севастополь и Саратов Фото: REUTERS

Украина получит серьёзный ответ за удары по Севастополю, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением он поделился в интервью с Lenta.ru.

«Я думаю, что ответ будет "красным" по своей тяжести. И по Севастополю они сегодня работали, и по Саратову — получат в ответ в кратном размере и удары более тяжелые, чем они нанесли нам», — резюмировал Колесник. Он напомнил, что тот, кто решает вести конфликт на истощение, истощается в первую очередь сам.

В Севастополе 28 августа ВСУ атаковали беспилотниками. Повреждены пятиэтажный дом, два детских сада и 15 автомобилей. Противник использовал дроны с металлическими шариками. Пострадало два человека, жертв нет. К разборам завалов привлекли волонтеров. В начале августа ВСУ атаковали Саратов. Тогда во время атаки погибло два человека.