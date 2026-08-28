Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД России

Информационная провокация в Буче была подготовлена британцами по лекалам Йозефа Геббельса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на всероссийском форуме ветеранов СВО «Вместе победим».

По словам дипломата, прообразом послужило так называемое массовое убийство в Неммерсдорфе, организованное в конце 1944 года подручными Геббельса с целью дискредитации Красной армии.

Захарова подчеркнула, что Буча — это информационно-политическая спецоперация, осуществленная британцами совместно с журналистами BBC с единственной целью — сорвать переговорный процесс в 2022 году.

В Кремле ранее заявляли, что события в Буче являются «тщательно спланированной постановкой трагедии». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что любые обвинения в адрес российской стороны из-за произошедшего безосновательны.