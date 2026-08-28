Умер Ойо Рукиди IV, самый молодой король в мире

Ойо Рукиди IV стал королем в возрасте трех лет после смерти его отца. Фото: Ssemmanda will/commons.wikimedia.org

Король традиционного королевства Тооро на западе Уганды Ойо Рукиди IV умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщил премьер-министр королевства Кэлвин Армстронг Рвомиире Акиики.

По его словам, монарх скончался в четверг. Премьер-министр назвал его смерть «неизмеримой потерей» для королевской семьи, народа Тооро и всей Уганды.

Ранее королевство сообщало, что король находится в критическом состоянии в США. По данным источников, близких к семье, он был госпитализирован из-за рака.

Ойо Рукиди IV стал королем в возрасте трех лет после смерти отца в 1995 году от сердечного приступа. Полностью исполнять монаршие полномочия он начал после достижения совершеннолетия в 2010 году. В 2025 году Книга рекордов Гиннесса признала его самым молодым действующим монархом в мире.

Король не был женат, однако, по словам премьер-министра, оставил наследного принца, о существовании которого ранее не было известно. Его имя будет объявлено в соответствии с традициями королевства.