Додон заявил, что социалисты оспорили в суде поправки о выборах в Гагаузии. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Оппозиционная Партия социалистов Молдавии оспорила в Конституционном суде поправки к избирательному кодексу, меняющие правила проведения выборов в Гагаузии. Об этом сообщил экс-президент республики, лидер социалистов Игорь Додон в Telegram-канале.

Парламент Молдавии утвердил изменения 25 августа. Они предусматривают переход Гагаузии от выборов по одномандатным округам к пропорциональной системе. Меняется и порядок формирования центрального избирательного совета автономии. От Гагаузии в нем останутся два представителя, остальных будет назначать Кишинев.

Отдельные претензии социалистов вызвало новое требование к кандидатам на должность башкана. Для участия в выборах им необходимо будет знать румынский язык, хотя закон о специальном правовом статусе Гагаузии предусматривает обязательное знание гагаузского.

«Требуем признать это нововведение неконституционным и исключить его из избирательного кодекса», — написал Додон.

По мнению социалистов, новая норма ограничивает право граждан быть избранными и противоречит действующему статусу автономии. Партия ранее предлагала провести широкие консультации с представителями Гагаузии перед принятием поправок. Недовольство также вызвало требование о знании румынского языка для будущих депутатов Народного собрания автономии.

В июле Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию части полномочий в организации выборов. После этого власти автономии заявили, что намерены провести голосование в Народное собрание 15 ноября, несмотря на решение суда. Ранее выборы уже переносились из-за разногласий между Комратом и Кишиневом.