Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Солдаты из Северной Кореи были единственными, кто сражался вместе с российскими военными на передовой в украинском конфликте. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

«В этот раз многие же называют это мировой войной. Но с нами в окопах были только военнослужащие КНДР. Все остальные на той стороне», — резюмировал глава российского МИДа.

Так Лавров прокомментировал заявление госсекретаря США Марко Рубио о позиции США по Украине. По его словам, это подтверждает единство Запада против России. Также он напомнил, что во время Второй Мировой войны Англия и США стали союзниками СССР только после того, как поняли — победа советского солдата близка.

Ранее KP.RU передало слова президента России Владимира Путина о том, что войны КНДР доблестно сражались в Курской области. Они рисковали своей жизнью героически, как будто отстаивали свою землю.