В Китае за взятки приговорили к смертной казни экс-главу провинции Хубэй Фото: REUTERS.

Суд в Китае приговорил бывшего секретаря парткома Коммунистической партии Китая провинции Хубэй Цзян Чаоляна к смертной казни с отсрочкой на два года за получение взяток на сумму более 746 млн юаней (около $111 млн). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Народного суда средней ступени города Нанкин.

Пользуясь положением, чиновник помогал юридическим и физическим лицам в вопросах бизнеса, кредитования, контрактов и карьерного роста. За сотрудничество со следствием суд смягчил наказание, через два года отсрочки смертная казнь будет заменена на пожизненное заключение.

Ранее KP.RU писал, что экс-глава военного ведомства КНР Вэй Фэнхэ получил смертный приговор с двухлетней отсрочкой по делу о взяточничестве. Приговор стал частью масштабной антикоррупционной кампании председателя КНР Си Цзиньпина, которая идёт с 2012 года и затронула высшие эшелоны власти, включая армию.