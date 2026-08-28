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НовостиЗвезды28 августа 2026 11:41

Легенда кантри Долли Партон пошла на экспериментальное лечение рака ради помощи другим

Певица Долли Партон была участницей экспериментального лечения рака
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Певица Долли Партон была участницей экспериментального лечения рака

Певица Долли Партон была участницей экспериментального лечения рака

Фото: REUTERS.

Легендарная кантри-певица Долли Партон перед своей кончиной добровольно согласилась стать участницей клинического исследования экспериментального препарата. О благородном поступке артистки рассказала ее младшая сестра Стелла Партон на своей странице в социальной сети.

По словам Стеллы, после диагностирования онкологического заболевания исполнительница сразу вызвалась помочь будущим пациентам. Звезда осознанно пошла на медицинский эксперимент ради спасения других людей, заявляя, что готова довериться врачам даже при отсутствии личной надежды на исцеление.

«Она сказала мне, что, даже если бы у нее не было надежды, она все равно позволила бы медицинской бригаде протестировать на ней экспериментальные препараты в надежде помочь другим в будущем. Моя сестра всегда думала о других», — заявила Стелла.

Напомним, обладательница множества наград ушла из жизни 25 августа в возрасте 80 лет после госпитализации в медицинский центр Университета Вандербильта в Нэшвилле.